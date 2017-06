Boze leraren voeren actie op Malieveld

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

De actie van de boze juffen en meesters wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 350.000 keer ondertekend. Deze petitie is op het Malieveld overhandigd aan een aantal Kamerleden en vice-premier Lodewijk Asscher.De demonstranten komen uit het hele land en zijn veelal aangesloten bij vakbonden CNV of AOB (FNV). Ze hebben ludieke spandoeken bij zich met teksten als: 'Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen. Loesje' en 'Geen Sander maar een ander'. Sander verwijst naar Onderwijs-staatssecretaris Sander Dekker, die eerder al liet weten dat er geen extra geld is voor de leraren in het basisonderwijs.Leraren kwamen dinsdagochtend al in actie door een uur later te beginnen met lesgeven. Meer dan 5500 basisscholen deden mee aan deze 'prikactie' , ofwel 85 procent van het totaal.