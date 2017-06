Politie zoekt specifieke getuigen rond gewonde vrouw in Monster

MONSTER - Het is vooralsnog een raadsel wat er is gebeurd met de vrouw die zwaar gewond is gevonden op de Zwartendijk in Monster. De recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek en is daarbij op zoek naar twee specifieke fietsers. Zij zijn mogelijk getuigen.

De 54-jarige vrouw wordt op donderdag 15 juni rond 05.00 uur gevonden op het fietspad langs de Zwartendijk. Ze zit onder het bloed en wordt gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is sporenonderzoek gedaan, de politie heeft een passantenonderzoek gehouden en ook de woning van de vrouw in Naaldwijk is onderzocht. Toch is nog niet duidelijk wat haar precies is overkomen.



De recherche komt daarom graag in contact met getuigen die mogelijk hebben gezien wat er met de vrouw is gebeurd. Er worden ook camerabeelden bekeken en daarop heeft de politie twee personen gezien die mogelijk belangrijke getuigen zijn.



Fietsers



Op de Zwartendijk ter hoogte van het bedrijf Van der Valk heeft het slachtoffer op 15 juni om 04.33 uur contact met een fietser. Om 04.40 uur passeert een andere fietser de vrouw. Deze man draagt rode bovenkleding. De recherche komt graag met beide fietsers in contact. Ze kwamen vanuit Monster en reden richting Naaldwijk. Ook alle andere informatie over de zaak is nog welkom.



Heeft u informatie?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

