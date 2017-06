Gemeente sluit drugswoning in Wateringsestraat

DEN HAAG - Een woning in de Wateringsestraat in Den Haag gaat voor zes maanden op slot nadat er eind april harddrugs werd gevonden. Burgemeester Pauline Krikke heeft dat besloten.

Na klachten uit de buurt over drugshandel en overlast van verslaafden deed de politie op 15 april een inval. In het huis werden 1700 XTC-pillen, een kilo ketamine, 90 verpakkingen speed en MDMA, een aantal emmers hennep, een kilo hash en 25.000 euro aan cash geld gevonden.De 40-jarige huurder was op dat moment niet thuis. Hij werd een week later aangehouden. De gemeente gaat nu de eigenaar van de woning verzoeken het huurcontract te ontbinden.