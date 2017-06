Burenruzie? Schakel een bemiddelaar in

WESTLAND - Geluidsoverlast, rokende barbecues, jengelende kinderen, blaffende honden of hoge bomen. Het zijn zomaar wat irritaties die mensen van hun buren kunnen hebben. Vanaf nu zijn er in Westland zes buurtbemiddelaars beschikbaar die je kunt inzetten bij conflicten.

De buurtbemiddelaars hebben net hun training afgerond. De komende tijd gaan ze op stap met ervaren buurtbemiddelaars uit Rijswijk om het vak onder de knie te krijgen.Vitis Welzijn is met buurtbemiddeling begonnen, omdat ze van hun werknemers veel hoorden over irritaties tussen buren. Het gaat over meningsverschillen in een pril stadium waar buren zich niet overheen kunnen zetten. De buurtbemiddelaar moet voorkomen dat een irritatie niet uitloopt op een grote burenruzie.De buurtbemiddelaar luistert naar het verhaal van beide buren en probeert ze samen in gesprek te krijgen en ervoor te zorgen dat ze echt naar elkaar luisteren. Zo moeten ze samen tot een oplossing komen.Heb je buren waar je je aan ergert? Je kunt je aanmelden op de website buurtbemiddelingwestland.nl