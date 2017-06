Gewonde bij steekpartij in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - In Den Haag is dinsdagmiddag iemand neergestoken. Dat gebeurde op de hoek van de Muldersgaarde met de Bierbrouwersgaarde. Het slachtoffer is gewond, maar aanspreekbaar, meldt de politie.





De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek.