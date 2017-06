ADO Den Haag en Vissel Kobe nagenoeg rond: Mike Havenaar vertrekt

DEN HAAG - ADO Den Haag en het Japanse Vissel Kobe zijn het nagenoeg eens over een overgang van aanvaller Mike Havenaar.

De 30-jarige spits had in Den Haag nog een éénjarig contract en had intern aangegeven graag een stap hogerop te willen. Daarnaast wilde de geboren Japanner ook dichter bij huis gaan voetballen.Havenaar nam dinsdag tijdens de tweede training van het nieuwe seizoen al afscheid van diverse mensen. Met het geld dat Havenaar opbrengt kan ADO Den Haag de transfermarkt op.