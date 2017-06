Demonstratie tegen uitbreiding Madurodam

DEN HAAG - Op het plein voor Madurodam in Den Haag is een demonstratie begonnen tegen de uitbreidingsplannen van het attractiepark. Een deel van de Scheveningse bosjes gaat door deze uitbreiding verloren. Omwonenden, natuurorganisaties en een aantal politieke partijen verzetten zich hiertegen en houden een protestactie. Ongeveer honderd mensen demonsteren tegen de uitbreiding.

Madurodam wil overdekte paviljoens bouwen zodat het park ook met slecht weer aantrekkelijk is. Hiervoor moet een deel van de Scheveningse bosjes wijken. Het gaat om 0,6 hectare, ruim een half voetbalveld. Het college van burgemeester en wethouders steunt het plan van Madurodam , maar een aantal bewoners, natuurorganisaties en politieke partijen verzet zich ertegen.Een van die partijen is de Partij voor de Dieren (PvdD). PvdD-fractievoorzitter Christine Teunissen vindt de uitbreiding een slecht idee. 'Een heilloos plan waarbij wederom kostbare natuur wordt opgeofferd voor economische belangen', zegt zij. 'Wij laten het er niet bij zitten en komen in verzet.'Volgens Madurodam is uitbreiding van het attractiepark noodzakelijk om de bezoekersaantallen ook in de toekomst op peil te houden. Bovendien heeft het park de oorspronkelijke plannen al flink aangepast. Zo was het in eerste instantie de bedoeling dat er 4,5 hectare bos zou verdwijnen maar na gesprekken met omwonenden en natuurorganisaties is dit teruggeschroefd naar 0,6. Daarnaast komt er extra groen bij op het park zelf en op het plein voor Madurodam.Woensdag debatteert een raadscommissie van de Haagse gemeenteraad over de uitbreidingsplannen van Madurodam. Volgende week donderdag neemt de gemeenteraad een definitief besluit.