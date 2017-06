Leidse hoogleraar weg vanwege verziekte sfeer

LEIDEN - De Leidse hoogleraar pedagogiek Rien van IJzendoorn vertrekt bij de Universiteit Leiden. Hij gaat weg na het uitlekken van een rapport over het slechte werkklimaat op de afdeling pedagogische wetenschappen.

Het faculteitsbestuur maakte dinsdag bekend dat 'met één van de betrokken hoogleraren is overeengekomen dat hij niet terugkeert op zijn werkplek'.De universiteit noemt de overeenkomst 'een stap in het verbeteren van het werkklimaat '. Volgens een eerder uitgelekt intern rapport kenmerkte het werkklimaat zich onder Van IJzendoorn en twee collega's door 'angst, intimidatie, kwaadsprekerij, blokvorming, laakbaar gedrag op gebied van wetenschap, eigengereid optreden, oncollegiaal gedrag, overtreden universitaire regels, loopjes nemen met de waarheid en niet nakomen van afspraken'.De hoogleraar blijft formeel in dienst tot aan zijn pensioen volgend jaar mei, maar komt niet meer op het instituut. Hij zal nog wel enkele promovendi begeleiden die dat zelf willen, maar doet dat op een andere plek. Van IJzendoorn was niet bereikbaar voor commentaar.