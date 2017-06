A4 dicht na ongeval bij Prins Clausplein

Foto: Regio15

DEN HAAG - De A4 richting Rotterdam is dinsdagavond helemaal dicht na een ongeval bij het Prins Clausplein. Daarbij is in ieder geval één gewonde gevallen. Een traumahelikopter is op de snelweg geland.



Foto: Regio15

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.







De afsluiting begint bij knooppunt Zoeterwoude-Dorp. Het verkeer wordt via de parallelrijbaan omgeleid. De vertraging is inmiddels opgelopen tot drie kwartier.