A4 weer open na ongeval bij Prins Clausplein

Foto: Regio15

Een traumahelikopter landde op de snelweg. De gewonde persoon is via de A4 en A13 naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.De afsluiting begon bij knooppunt Zoeterwoude-Dorp. Het verkeer werd via de parallelrijbaan omgeleid. Volgens de VID stonden er zo'n 600 voertuigen ingesloten. De vertraging liep op tot meer dan een uur. Aangeraden werd om te rijden via de A44, maar ook daar liep het vast.De politie heeft onderzoek gedaan op de snelweg en het fietsviaduct. Tegen 19.00 uur werd de snelweg weer vrijgegeven. Toen stond er nog wel 16 kilometer file.