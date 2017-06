Supporters willen zetel in RvC ADO Den Haag

DEN HAAG - Supportsvereniging Haagsche Bluf wil een plek in de raad van commissarissen (RvC) van ADO Den Haag. De fanclub vindt dat supporters meer zeggenschap moeten krijgen en claimt daarom een zetel in de raad.

Wim Deetman en Martin Jol gaven twee weken geleden hun zetel in de RvC op omdat ze het niet eens zijn met het (financiële) beleid bij de club en het gebrek aan overleg en toezicht. De gemeente Den Haag gaf vervolgens haar prioriteitsaandeel terug omdat er geen vertrouwen meer is in de directie van de voetbalclub.'Waar bestuurders, spelers en technische staf makkelijk van club wisselen, is supporter zijn een keuze voor het leven en is de liefde voor de club niet inwisselbaar. Het vreemde is echter dat supporters totaal geen invloed hebben op het beleid van de club en daarin moet verandering komen', laat Haagsche Bluf in een persbericht weten.Haagsche Bluf heeft contact gezocht met het Supporterscollectief Nederland (de overkoepelende supportersorganisatie) en de Europese afdeling van Supporters Direct (een organisatie die zich sinds 2000 bezighoudt met het helpen van supporters om meer invloed te krijgen binnen hun club).'Beide partijen hebben hun medewerking toegezegd. Supporterscollectief Nederland bekijkt momenteel op welke manier supportersvertegenwoordiging binnen een RvC gangbaarder of zelfs verplicht kan worden, bijvoorbeeld via regelgeving vanuit de KNVB.'