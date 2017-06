Moordenaar Célesta woont om de hoek bij moeder slachtoffer

ZOETERMEER - De man die de Zoetermeerse Célesta Kempers in 2012 vermoordde, woont bij de moeder van het vermoorde meisje om de hoek. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag.

De 19-jarige Célesta werd begin 2012 dood gevonden in het huis van haar moeder in Zoetermeer, waar ze samen met haar vriend Ruud S. woonde. Ruud had 85 keer op haar ingestoken na een ruzie. Hij werd veroordeeld en is sinds mei 2016 weer op vrije voeten.Volgens RTL Nieuws woont hij vlakbij Célesta's moeder, Ida, die inmiddels in Schiedam woont. Via via is ze er kort geleden achter gekomen dat hij nog geen 750 meter bij haar vandaan woont.'Ik ben de afgelopen weken maar drie keer naar buiten geweest. De spanning wordt steeds erger', zegt Ida tegen RTL. 'Na een paar stappen raak ik in paniek. Kijk bij iedereen of hij het is.'Het OM heeft begrip voor de gevoelens van Ida, maar laat weten dat ze geen gebiedsverbod kunnen opleggen aan Ruud omdat hij al een jaar, zonder problemen, bij zijn gezin in Schiedam woont. Ruud S. heeft wel een contactverbod met Ida.