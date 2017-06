Noodkreet gymleraren: niveau stagiaires HALO bedroevend

DEN HAAG - Gymleraren in de regio maken zich zorgen over het niveau van hun toekomstige collega's. Ze vinden dat de eigen vaardigheid van de HALO-stagiaires onder de maat is en dat dit negatieve gevolgen heeft voor het onderwijs.

Volgens gymdocenten Peter Hooft (Zandvliet in Den Haag) en Patricia Vonk (Erasmus College in Zoetermeer) heeft dit te maken met het gevoerde beleid op de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) van De Haagse Hogeschool. Zo worden de laatste jaren leerlingen met steeds lagere cijfers toegelaten en is het aantal uren dat studenten werken aan hun eigen vaardigheid sterk teruggelopen.'Het lijkt wel alsof iedereen wordt toegelaten, terwijl de leerlingen bij wijze van spreken nog niet eens een koprol kunnen maken', zegt Hooft. Daarnaast zouden volgens de actievoerders drie HALO-docenten op non-actief zijn gesteld omdat ze het niet eens zijn met het huidige beleid.'Onze eigen leerlingen op school, welke veelal op het gebied van motorisch leren visueel ingesteld zijn, zullen kwalitatief minder goede voorbeelden en lessen krijgen. Een gevolg hiervan is een mindere (motorische) ontwikkeling van onze leerlingen', schrijven Hooft en Vonk namens hun collega's in een brandbrief aan de ad-interim opleidingsmanager van de HALO.De docenten willen in gesprek met de directie van de school. De HALO was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.