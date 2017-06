Joris Wijsmuller opnieuw lijsttrekker voor Haagse Stadspartij

DEN HAAG - Joris Wijsmuller is voor de zesde keer op rij gekozen tot lijsttrekker van de Haagse Stadspartij. De partijleden wezen hem dinsdagavond unaniem aan als voorman van de lokale partij.

Wijsmuller zit sinds 1998 voor de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. De eerste tijd had hij een eenmansfractie maar de laatste jaren zat hij in de lift. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 boekte hij een grote winst en steeg van twee naar vijf zetels.Zijn partij stapte in het college en Wijsmuller werd wethouder. Hij beheert sindsdien de portefeuille Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. Hij is deze periode verantwoordelijk voor lastige dossiers zoals de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein en de opvang van vluchtelingen in de stad.CDA'er Karsten Klein werd dinsdagavond ook officieel door de leden aangewezen als lijsttrekker. Klein, die ook wethouder in Den Haag is, maakte al eerder bekend dat hij de lijst voor de Christen Democraten zou aanvoeren.De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018.