Indiase premier als popidool ontvangen door duizenden Hindoestanen

Foto: Omroep West

Tijdens zijn bezoek aan de Sportcampus sprak Modi het publiek toe in zijn eigen moedertaal. Vlak voordat hij vertrok maakte hij een ereronde door de zaal en schudde hij de hand van tientallen bezoekers.Eerder woensdag was Modi op bezoek bij de Nederlandse premier Mark Rutte en werd de staatsman ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.Aanleiding voor het korte bezoek was de viering van zeventig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en India. Nederland was een van de eerste landen die India in 1947 erkende nadat de voormalig Britse kolonie zichzelf onafhankelijk verklaarde. Inmiddels is Nederland een van de grootste investeerders in India.