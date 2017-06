West Wekker: Lia op de koffie bij Van der Tak en noodkreet van gymleraren

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is vandaag een mooie dag voor de Westlandse Lia. Ze mag op de koffie bij haar burgemeester. Dit en meer lees je in de West Wekker van woensdag 28 juni.

Gymleraren in de regio maken zich zorgen over het niveau van hun toekomstige collega's. Ze vinden dat de eigen vaardigheid van de HALO-stagiaires onder de maat is en dat dit negatieve gevolgen heeft voor het onderwijs.Op de valreep krijgt ze nog net de kans. De Westlandse Lia mag vandaag op de koffie bij vertrekkend burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland.De man die de Zoetermeerse Célesta Kempers in 2012 vermoordde, woont bij de moeder van het vermoorde meisje om de hoek. 'Ik ben de afgelopen weken maar drie keer naar buiten geweest. De spanning wordt steeds erger', zegt moeder Ida tegen RTL.Op het Prins Hendrikplein in Den Haag wordt vanaf vandaag het grootste buurtfeest van Den Haag gevierd. Tot en met zondag is het plein omgetoverd tot festivalterrein voor het Zeeheldenfestival Een kudde koeien ging vannacht aan de wandel in Schipluiden. De dieren verlieten het weiland waar ze stonden en werden aangetroffen op het Meerpad. Het weer: Vandaag is een dag met veel bewolking en zo nu en dan een bui. Het wordt minimaal 17 graden.