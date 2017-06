'Onderhoud begraafplaatsen door mensen met taakstraf'

Jongeren voeren een taakstraf uit bij Halt. (Foto: ANP)

WESTLAND - Als het aan de LPF Westland ligt worden veroordeelden met een taakstraf ingezet om te schoffelen op begraafplaatsen. De partij is benaderd door de reclassering voor verschillende projecten, waaronder het onderhoud van begraafplaatsen, meldt mediapartner WOS. Met name op begraafplaats Beukenhage in 's-Gravenzande is dat onderhoud nodig. Het onkruid staat daar erg hoog, stelt de partij vast.





Meijer is van plan het onderhoudsteam aan te spreken op het matig geleverde werk. De wethouder zal het aanbod van de reclassering ter overweging meenemen. 'Dit zal ik meenemen in de organisatie.'



Vogelpoep



Ook op de algemene begraafplaats in Naaldwijk tiert het onkruid welig. Verder zorgen reigers met hun poep voor besmeurde grafzerken. Een eerdere poging om op die plek de vogels met stokken te verjagen mocht niet baten.



