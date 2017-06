Celstraffen en geldboetes geëist tegen krakers De Vloek

DEN HAAG - Tegen vier krakers van De Vloek op Scheveningen is dinsdag veertien dagen cel en een geldboete van 500 euro geëist. Tegen een vijfde verdachte werd alleen een geldboete geëist.

Het vijftal moest voor het gerechtshof verschijnen omdat zij weigerden het kraakpand te verlaten nadat de bruikleenovereenkomst die met de gemeente was gesloten was beëindigd. Het gebouw is nu in gebruik als topzeilcentrum De vijf zouden in september 2015 bij de ontruiming van het pand aan de Hellingweg geweld hebben gebruikt tegen de politie en de ME. Een aantal krakers gooide vanaf het dak verfbommen met glas naar de politie. Ze beschadigden in totaal vijf zogenoemde manschappenwagens, twee commandowagens en twee waterwerpers van de ME.De vijf verdachten werden in in het pand van De Vloek aangetroffen. Een van hen had zich vastgeketend door zijn armen in beton te gieten. Het hof doet naar verwachting uitspraak op 10 juli.