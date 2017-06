Avifauna zoekt eigenaar gevonden trouwring

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn zoekt naar de eigenaar van een gevonden trouwring. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Het sieraad is op zondag 18 juni gevonden op één van de rondvaartboten na het zogenoemde Captains Dinner. In de trouwring staat de inscriptie 'Annie'.'Tot op heden is het ons niet gelukt om de eigenaar op te sporen,' zegt Avifauna. Het vogelpark hoopt de ring alsnog bij de eigenaar te kunnen bezorgen. Mensen die weten van wie het sieraad is, kunnen contact opnemen met het vogelpark