Inwoners Voorschoten praten mee over bestuurlijke toekomst van hun dorp

Het gemeentehuis van Voorschoten (Foto: Omroep West)

VOORSCHOTEN - Voor het eerst wordt er in Voorschoten gesproken over een fusie met een andere gemeente. Deze week mochten de inwoners meepraten over de bestuurlijke toekomst van hun dorp, meldt mediapartner Unity. Ook zelfstandigheid is nog een optie, maar dan moeten de financiële problemen wel opgelost worden.

'Er moet wel een keuze gemaakt worden,' aldus burgemeester Pauline Bouvy-Koene. Die keuze is duidelijk: flink bezuinigen om het gat in de begroting te dichten of nadenken over een fusie met een buurgemeente. Vooral dat laatste leek de voorkeur te hebben van de inwoners op in de inspraakavond.



In het geval van een fusie gaat het over de vraag met welke gemeente of regio. Een fusie met Wassenaar is een optie, maar Voorschoten kijkt ook nog serieus naar de Leidse regio. De voorkeur van de inwoners lijkt uit te gaan naar een samenwerking met Wassenaar. Leiden is minder populair, omdat velen dat meer zien als een overname.



Politiek wil zelfstandigheid



Een fusie is nog geen optie voor de meeste politieke partijen in Voorschoten. Van de collegepartijen wil alleen de VVD er eventueel wel over praten. Lokale partij ONS Voorschoten en het CDA willen zelfstandig blijven. Ook het merendeel van de oppositie ziet niets in een fusie. Alleen de PvdA is al jaren voorstander van een bestuurlijke herindeling. Donderdag wordt er in de raad verder gesproken over de toekomst van Voorschoten.