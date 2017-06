2000 passagiers minder voor Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - Rotterdam The Hague Airport heeft in het eerste kwartaal van 2017 minder passagiers getrokken dan in de eerste drie maanden van 2016. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het waren er 321.334, tegenover 323.482 een jaar eerder. Dat betekent een daling van 0,7 procent.

Het eerste kwartaal van 2017 is wel een stuk beter dan het eerste van 2015, toen er 313.896 mensen vlogen vanaf het vliegveld. De eerste drie maanden van 2014 waren van de laatste vijf jaren het meest succesvol. Toen vertrokken er 336.035 mensen.De daling is tegen de trend van Nederlandse vliegvelden in. Op Schiphol bijvoorbeeld gingen meer dan een miljoen extra passagiers door de gate. Dat is een stijging van 8,5 procent.In Groningen zijn de cijfers helemaal indrukwekkend. Het vliegveld in Eelde, een klein dorpje onder Groningen, trok 30,6 procent meer passagiers. Toch zijn dat er nog lang niet zoveel dan bij Rotterdam The Hague Airport. Vanuit Groningen vertrokken er 30.870 mensen in januari, februari en maart.