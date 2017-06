Leiden sloopt sociale huurwoningen voor nieuwe faculteit

LEIDEN - De bewoners van het Doelencomplex in het centrum van Leiden moeten wijken voor de nieuw te bouwen Humanities Campus van de Universiteit Leiden. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de sloop van het woonblok tussen de Sebastiaansdoelen en de Cleveringaplaats, meldt mediapartner Unity. Dat betekent het einde van de 58 sociale huurwoningen uit de jaren '80 van woningcorporatie De Sleutels.

In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling werd dinsdagavond duidelijk dat de belangen van de universiteit zwaarder wegen dan die van de bewoners. 'De vraag is of we de campus in de binnenstad willen,' zei Moniek van Sandick van het CDA, 'Het antwoord daarop is ja.' GroenLinks benadrukt dat de bouw van de Humanities Campus niet samen kan gaan met behoud van het Doelencomplex. 'Voor GL is sloop daardoor niet ondenkbaar,' aldus fractievoorzitter Walter van Peijpe.Ook VVD, D66, CU en PvdA verzetten zich niet tegen de sloop. De discussie gaat nu over 'hoe nu verder'. 'Het gaat om de beste deal voor de bewoners,' zegt Elwin Wolters van de PvdA. De ChristenUnie vindt dat die bewoners van De Sleutels een gelijkwaardig alternatief moeten krijgen. 'Een woning in de binnenstad, even groot en voor dezelfde prijs,' aldus de partij. Over de vraag of er woningen moeten terugkomen in de nieuwe campus zijn de partijen nog verdeeld.De SP en PvdD zijn tegen de sloop van de woningen. 'Voor ons weegt het belang van de zwakste zwaarder dan het belang van de sterkste.' zei Harbert van der Kaap (PvdD), 'sloop moet voorkomen worden.' Eerder liet ook de woningcorporatie weten het plan niet te zien zitten . De bewoners willen al helemaal niet weg De SP wil dat er een plan voor de Humanities Campus komt waarin de woningen behouden blijven. Wethouder van Onderwijs Paul Dirkse (D66) zei in de commissie dat dit niet mogelijk is. 'Maar wonen op een campus hoort er wel bij,' zei hij.Volgende week donderdag moet de gemeenteraad een besluit nemen over het stedenbouwkundig model voor de Humanities Campus. Dan valt ook het definitieve besluit over de sloop.