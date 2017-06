OM eist cel tegen Syriëgangers

DEN HAAG - Het OM heeft tegen twee Haagse neven respectievelijk 6 jaar en 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, geëist voor het reizen naar Syrië en een poging hiertoe. De twee neven van 22 en 23 vertrokken in 2015 naar Turkije met de intentie om naar Syrië te gaan. Ze reisden samen met de broer van de 23-jarige, die is volgens de familie in Syrië omgekomen.

Het drietal boekte samen tickets om eind oktober 2015 naar Turkije te reizen. Ze boekten een retourreis, maar een aantal dagen later liet de 22-jarige verdachte per app aan zijn familie en vriendin weten dat hij veilig de grens over was gegaan en in Syrië verbleef. Ahmet U ., de 23-jarige verdachte, is uiteindelijk niet naar Syrië gegaan. Hij kwam in november terug naar Den Haag. De reden hiervoor is niet duidelijk en de officier van justitie stelt dat het wél de bedoeling was van U. om te gaan vechten in Syrië.De officier wijst daarbij op het feit dat U. voor vertrek een groot geldbedrag opnam. Ook liet hij zijn telefoon achter. Daarop stond een afscheidsbrief aan zijn ouders. De officier eist 30 maanden cel tegen U, waarvan 10 voorwaardelijk. Eén van de voorwaarden is dat Ahmet U. niet in de buurt van landsgrenzen of vliegvelden mag komen.De derde persoon in het reisgezelschap was het broertje van Ahmet U. Hij trok samen met zijn neef, Yusuf S., wel de Turkse grens over Syrië in en zou in juni 2016 zijn omgekomen.Neef Yusuf S. zit nog in Syrië. Tegen hem eist de officier van justitie een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar inclusief 'een bevel gevangenneming'. Dit zou betekenen dat hij direct kan worden opgepakt en vastgezet zodra hij weer voet op Nederlandse bodem zet.Het OM vervolgt niet alleen teruggekeerde jihadstrijders zoals Ahmet U., maar vervolgt ook preventief strijders die nog in het strijdgebied verblijven en mogelijk later terugkeren zoals Yusuf S.. Dit doet justitie om verschillende redenen. De Syriëgangers kunnen een gevaar kunnen vormen als ze terugkeren. Ze zijn, soms jarenlang, weggeweest uit het 'normale' leven in Europa, zijn getraind en hebben gevochten en waarschijnlijk anderen gedood.Over twee weken doet de rechtbank uitspraak