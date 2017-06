Buurt over Leiden Culinair: 'Leuk, maar niet nog eens hier'

Foto: ANP

LEIDEN - Leiden Culinair op de Kaasmarkt was het afgelopen weekeinde een succes. Toch wil Jaap van Meijgaarden, voorzitter van de wijkvereniging Pancras-West, het festival volgend jaar niet meer in zijn buurt hebben, meldt mediapartner Unity. 'Kleinschalige evenementen zijn bij ons heel erg welkom, maar grootschalige evenementen daar zitten we niet op te wachten,' aldus Van Meijgaarden.

Leiden Culinair is een vierdaagse proeverij waarbij restaurants uit de stad zich in de open lucht presenteren aan de bezoekers. Traditioneel is het evenement op de Garenmarkt, maar daar is eerder dit jaar begonnen met de bouw van een nieuwe parkeergarage. Daarom was het dit jaar voor het eerst op de Kaasmarkt.



Van Meijgaarden van de wijkvereniging geeft toe dat Leiden Culinair op de Kaasmarkt is geslaagd. 'Het is geweldig gelukt. Ik hoor van iedereen dat de sfeer leuk was.' Toch vindt hij het festival niet passen op de Kaasmarkt, die iets kleiner is dan de Garenmarkt.



'Weinig ruimte'



Van Meijgaarden is van mening dat het festival niet past in de wijk. 'Onze wijk heeft beperkingen,' vertelt hij: 'Er is te weinig ruimte voor het stallen van fietsen en te weinig ruimte om te parkeren.' Wijkbewoners hebben tijdens Leiden Culinair grote problemen gehad om een plek voor hun auto te vinden. 'Er zijn 330 autobezitters in de wijk en er waren afgelopen weekend ongeveer 50 openbare parkeerplekken.'



De wijkvereniging Pancras-West heeft dinsdag een wijkvisie aangeboden aan de gemeenteraad. In de visie wordt benadrukt dat er ook mensen wonen, werken en leven in de wijk. Met hen moet de gemeente, volgens de wijk, ook rekening houden. Verder moet de gemeente kijken naar de hoeveelheid kroegen, parkeerplekken en evenementen in Pancras-West. Het is voor de vereniging van groot belang dat het historische karakter van de wijk behouden blijft.





Andere plek



Waar Leiden Culinair volgend jaar wel gehouden moet worden weet Van Meijgaarden niet. De bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt gaat nog tot begin 2020 duren, dus er zullen in elk geval nog twee edities van het eetfestijn elders gehouden moeten worden.