Vogeldieven Avifauna in hoger beroep

ALPHEN AAN DEN RIJN - De vijf mannen die begin juni zijn veroordeeld voor de diefstal van tientallen bijzondere vogels uit onder meer Vogelpark Avifauna, gaan in hoger beroep. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De vogels werden in september 2014 gestolen uit het Alphense vogelpark.

De hoofdverdachte in de zaak kreeg veertien maanden cel. De dieven gingen ervandoor met onder meer toekans, neushoornvogels en kaketoes. Ook in De Lier en Noord-Brabant werden bijzondere vogels gestolen. De dieren waren samen 100.000 euro waard.Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de hoofdverdachte 10 maanden cel geëist, zijn straf viel uiteindelijk hoger uit . De medeverdachten kregen celstraffen van twee tot acht maanden opgelegd. Tegen hen eiste het OM eerder 101 dagen cel plus taakstraffen oplopend tot 240 uur.Volgens de rechter hadden de verdachten de vogelparken grote financiële schade toegebracht. Ook zorgden de diefstallen voor 'een grote emotionele impact' op de eigenaren van de vogels en de medewerkers van de vogelparken.