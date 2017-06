Politienetwerk plat door storing

Foto: ANP

DEN HAAG - Agenten kunnen woensdagochtend moeilijker bonnen uitschrijven omdat de politie kampt met een grote internetstoring. Meerdere systemen zijn onbereikbaar, waaronder de mobiele app op de politiemobieltjes waarmee agenten bekeuringen uitschrijven en persoonsgegevens kunnen controleren, aldus een politiewoordvoerder.

De problemen, die dinsdag al begonnen, hebben volgens de politie een interne technische oorzaak. Het betekent volgens de woordvoerder niet dat de politie zijn werk niet kan doen. 'Agenten kunnen gewoon bekeuren'. Bonnen worden nu bijvoorbeeld ouderwets met pen en papier uitgeschreven. 'Het is net als met een TomTom, als die het niet doet heb je nog altijd een kaart,' aldus de politiewoordvoerder.



Mogelijke cyberaanval



De storing komt bovenop een aantal voorzorgsmaatregelen die de politie heeft genomen tegen een mogelijke cyberaanval, na de aanval gisteren op onder meer een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven. Door de voorzorgsmaatregel komen mails en aangiften later aan.