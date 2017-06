COLUMN: De straten zijn leeg

DEN HAAG - De straten zijn leeg. De gebruikelijke hordes fietsende middelbare scholieren liggen nog heerlijk op één oor. Zij wachten thuis het einde van het schooljaar af, terwijl onze collega's uit het voortgezet onderwijs nog hard aan het werk en het vergaderen zijn. En nu de basisschoolleerlingen een uurtje later mogen beginnen rijd ik door een stille stad naar mijn werk.

Als ik om 8.00 uur aankom zijn de meeste van mijn collega's er al. Sommigen achter de computer, een aantal in overleg. Een enkeling komt nog binnenvallen, zij hebben zelf jonge kinderen en moesten, net als alle andere werkende ouders, vanochtend wat regelen voor de opvang van hun kinderen.Maar om 8.30 uur zitten we allemaal in de teamkamer. Twee collega's zijn zo lief geweest om een ontbijt te regelen. Er zijn croissantjes en jus d'orange. 'We hebben het even niet over de kinderen hoor, even tijd voor ons', roept een collega stellig. 'Haha, dat houden we nog geen vijf minuten vol', klinkt het van de andere kant van de tafel. En ze heeft gelijk, in no-time gaan de gesprekken weer over dat waar het hart van vol is. Maar het geeft niet, we zitten even rustig en gezellig bij elkaar.Je zou bijna vergeten dat het het einde van het schooljaar is, met alles wat daarbij hoort. En dan bedoel ik nu even niet het werk, de rapporten, overdracht enzovoorts. Ik bedoel vooral nu de korte lontjes, de spanningen en frustraties die aan het eind van het jaar steevast de kop op steken. Als de kinderen moe zijn, en toe aan vakantie, lopen de juffen en meesters op hun tandvlees de laatste loodjes er uit te persen. 'Ach het hoort er bij hè', zeggen we dan tegen elkaar. En aan die collega die met barstende hoofdpijn op een druk schoolplein staat, vertellen we: 'Nog maar een paar weekjes, even volhouden nog'.Mijn eigen kinderen zijn er allang aan gewend. Het jaarlijkse ritueel waarbij ik zo'n vier weken voor het einde van het jaar, alvast 'sorry' zeg, voor alle katten en snauwen, afhaalhaalmaaltijden en dringende verzoeken om mij alsjeblieft even met rust te laten, die mijn jongens de komende periode van mij te verstouwen gaan krijgen. Maar ja, zeggen we dan op school. Dat hoort er bij hè.En daarom is het zo fijn, dat we nu even samen aan de ontbijttafel zitten. Anders dan anders, even uit de molen en echt gezellig. Een collega werpt de vraag op: Zou dit nou helpen? Zouden ze nou echt naar ons gaan luisteren? Minder werkdruk, beter onderwijs, meer salaris? Ik hoop het van harte, want kinderen verdienen gezonde leerkrachten die het beste van zichzelf kunnen geven. En wij, de juffen en de meesters, verdienen ook beter. Want natuurlijk is dit niet normaal. Tranen, hoofdpijn, stress en lange tenen, dat hoort er helemaal niet bij. We zijn er alleen aan gewend geraakt.Reageren? Mail naar manonvankreijl@omroepwest.nl.Alle columns van Manon van Kreijl zijn terug te lezen op een aparte pagina