Gerechtshof: geen strafzaken over Zwarte Piet

DEN HAAG - Justitie hoeft zich van het gerechtshof in Amsterdam niet te buigen over strafzaken met als onderwerp Zwarte Piet. De Stichting Nederland Wordt Beter wilde dat wel en deed een verzoek.

De stichting wilde via de rechter vervolging afdwingen van diverse partijen die Zwarte Pieten laten zien, zoals onder meer omroep NTR en de gemeente Gouda, waar de intocht in 2014 was. Ook winkelketens als Hema, Blokker en Albert Heijn zouden volgens de stichting vervolgd moeten kunnen worden.Nederland Wordt Beter deed in 2015 aangifte namens honderden mensen die Zwarte Piet een discriminerend en beledigend stereotype vinden. Via een zogeheten artikel 12-procedure hoopten de activisten het OM tot actie te dwingen, maar het gerechtshof gaat daar dus niet in mee.De rechters oordelen dat de aangifte zo algemeen is geformuleerd dat er geen strafbare feiten uit afgeleid kunnen worden. Zo luidde een van de klachten dat tijdens de Sinterklaasintocht van 2014 in Gouda 'personen aanwezig waren die waren uitgedost als Zwarte Piet'. Het is niet duidelijk waaruit die uitdossing bestond en waarom deze strafbaar zou zijn.Verder wijst het gerechtshof erop dat de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet en zijn uiterlijk nog volop gaande is en 'ernaar neigt Zwarte Piet te ontdoen van stereotyperingen die als kwetsend kunnen worden ervaren'.De rechters laten wel ruimte voor eventuele toekomstige zaken als de discussie 'voldoende is uitgekristalliseerd'.Advocaat Willem Jebbink noemt dat laatste een belangrijke opsteker. Hij betreurt de uitspraak wel. Ze overwegen een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het VN-comité tegen rassendiscriminatie. Jerry Afriyie van Nederland Wordt Beter: "Nederland ziet zwarte mensen anno 2017 nog steeds als een karikatuur."