Fans kopen nieuw shirt ADO: 'In the pocket'

De nieuwe shirts van ADO | Foto: ADO Den Haag

DEN HAAG - Het nieuwe voetbalseizoen is nog lang niet begonnen, maar het nieuwe shirt van ADO Den Haag is al wel verkrijgbaar. De eerste fans hebben het al in huis. 'In the pocket,' schrijft een fan op Twitter. Haar twee kinderen hebben op de foto het nieuwe shirt aan.