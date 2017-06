COLUMN: Zo snel mogelijk?

DEN HAAG - Stel, je bent vannacht lekker aan de rol geweest in het centrum van Den Haag. Na een biertje of wat zit de stemming er goed in. En je besluit dat die bushalte hoognodig aan een verbouwing toe is. Jammer dat de politie je meteen in je kraag vat. Nachtje bureau en de volgende dag een boete aan je broek. Denkbeeldige situatie? Zo snel gaat dat toch niet? Toch wel.

Zulke zaken worden afgehandeld op de ZSM-locatie van Den Haag en omgeving. Het lijkt misschien een soort Toren C, maar de kantoortuin in het Haagse hoofdbureau van politie is het zenuwcentrum waar alle zaken op het gebied van veelvoorkomende criminaliteit binnenkomen. Maandelijks zijn het er zo'n 1500.Als het even kan, worden ze ook afgehandeld. Veertig procent binnen één dag. Daarom werken op ZSM mensen van de politie, de reclassering, de kinderbescherming, slachtofferhulp en het OM 14 uur per dag, 7 dagen per week samen. Korter kunnen de lijnen niet zijn.Op de monitoren staan de namen van de verdachten. Met daarbij de tijd dat ze nog mogen vastzitten. Want alles is gebonden aan wettelijke termijnen. Een permanente race tegen de klok.Want voordat de termijn afloopt, moet er een beslissing zijn genomen. Bijvoorbeeld een boete of een taakstraf van de officier. Maar die kan ook besluiten een verdachte voor te geleiden aan de rechter-commissaris. Of met een dagvaarding naar huis te sturen. Dan moet je je later voor de rechter verantwoorden.Het begon zes jaar geleden als reactie op de kritiek dat eenvoudige zaken veel te lang op de plank bleven liggen. Dat gaat nu veel beter, ZSM werkt dus! Maar te wensen blijft er ook genoeg. Bijvoorbeeld, een vaste plek voor de advocatuur bij ZSM. Helaas, dat kost geld en dat is nog niet gevonden. Hopelijk komt daar verandering in. Want dat is echt nodig.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen