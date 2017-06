Leidse leerlingen: 'Save our schoolplein'

De leerlingen op wat er overblijft van hun schoolplein (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Bijna duizend leerlingen van de Lorentzschool in Leiden protesteerden woensdagochtend tegen de halvering van hun schoolplein. De gemeente Leiden wil twee appartementencomplexen op een deel van het schoolplein neerzetten.

De school in de Burgemeesterswijk in Leiden heeft op dit moment een redelijk ruim schoolplein. 'Met duizend leerlingen heb je deze ruimte ook wel nodig, wat er straks van overblijft is te weinig,' aldus directeur Tamme Wiegersma van de Lorentzschool in Leiden.



'Alle groepen spelen tegelijk buiten, dat wordt echt ruzie maken,' zegt de 7-jarige leerling Marie. Ze doet samen met bijna 1000 leerlingen mee aan de SOS actie van de school. 'We staan nu allemaal in de grote vorm van de letters SOS, zo maken we duidelijk dat we ons plein willen houden,' aldus Sam Mook. Er wordt geschreeuwd: 'SOS, save our schoolplein.'



Rechtszaak



Vanaf het dak van de school zijn de letters SOS duidelijk te zien, maar of het veel zal helpen is de vraag. 'De bouw is niet meer tegen te houden ben ik bang, de wethouder wil gewoon en gaat vrijdag de vergunning verlenen,' aldus directeur Wiegersma.



Als de vergunning is verleend zal de bouw van twee apartementencomplexen aan de rand van het schoolplein snel beginnen. De directeur van de Lorentzschool laat het er toch niet zo makkelijk bij zitten: 'Desnoods gaan we naar de Raad van State,' zegt directeur Wiegersma.