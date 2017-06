ADO-coach Groenendijk: 'Als het zo doorgaat weet ik niet of we bestaansrecht hebben in Eredivisie'

DEN HAAG - Trainer Fons Groenendijk van ADO Den Haag maakt zich grote zorgen over het aanstaande voetbalseizoen. Door de financiële problemen van de club kan hij niet werken aan een fatsoenlijke selectie. 'We zijn nu nog maar met zestien man,' zegt Groenendijk tegen mediapartner Den Haag FM.

'We wachten op groen licht van het bestuur. Tot die tijd kunnen we geen nieuwe spelers halen. Als het zo doorgaat weet ik niet of we wel bestaansrecht hebben in de Eredivisie,' zegt hij.Groenendijk zou bijvoorbeeld graag Lex Immers terughalen naar Den Haag. 'Lex is een interessante speler voor ADO, maar of dat allemaal lukt is nog maar de vraag.' Immers vertrok deze week bij Club Brugge. Hij wil voor zijn familie weer in Nederland voetballen.