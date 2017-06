Ruim 100 bomen moeten wijken voor nieuwe sporen tramlijn 1

Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG - Na de zomer van volgend jaar wordt begonnen met het vervangen van de sporen van tramlijn 1 langs de Scheveningseweg in Den Haag. Daarvoor moeten zeker 51 nog gezonde bomen wijken. Ook worden 69 kastanjes gekapt.

De kastanjebomen hoeven niet allemaal weg vanwege de werkzaamheden, maar een groot deel ervan is ziek. Nog eens 29 bomen worden verplant; van dertig is nog niet zeker of ze kunnen blijven staan.



Dat heeft het Haage college van burgemeester en wethouders besloten. Het vervangen van de tramrails kost rond de twaalf miljoen euro. De werkzaamheden duren drie maanden. Gedurende die periode moeten passagiers gebruik maken van vervangend vervoer.



Noodzakelijk



Het vervangen van het spoor is noodzakelijk, omdat de fundering aan het verzakken is. Daarom rijden de trams er nu al niet harder meer dan 35 tot 40 kilometer, terwijl 50 gewenst is. Als de constructie niet wordt aangepakt, kan het voor trams zelfs verboden worden om er overheen te rijden.





Door: Redactie Correctie melden