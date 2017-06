Hond beet Kasandra bont en blauw: 'Ik kan niet slapen van de pijn'

DEN HAAG - 'Ik liep gewoon en vanuit het niks trekt een hond zich los bij de baas en begint op mij in te bijten.' Dat zegt Kasandra Van Bree-Wichman. Ze is er slecht aan toe. 'Ik kan niet slapen van de pijn.'

Kasandra werd aangevallen op een grasveldje dichtbij de Billie Holidaystraat in Den Haag. Naar eigen zeggen door een 'pitbull-achtige hond'. Ze liep daar met een cliënt. Kasandra: 'De hond was heen en weer aan het rennen en kwam ineens op mij af. Hij beet meteen in mijn kuit, toen in mijn knieholte en bovenbeen.'Vervolgens wilde de hond volgens Kasandra haar cliënt bijten met wie ze aan het wandelen was. 'Daar heb ik toen mijn arm voorgestoken, en dus heb ik daar nu ook een wond.'De Haagse kan niet zitten, niet liggen en heeft nog altijd gaten op de plekken waar ze gebeten is. 'Het is nu bijna een week geleden en ik kan niet zitten en normaal lopen. De wonden moet ik om de drie uur spoelen en verbinden. Stel dat ik daar met mijn kinderen had gelopen. Ik moet er niet aan denken.'En dat is nog niet het enige. 'Ik zit twee weken aan de medicatie. De plekken gaan ontsteken en ik ben al twee keer totaal in paniek geraakt van het zien van een hond.'Kasandra nam al meerdere keren contact op met politie en dierenpolitie. Die zeggen volgens haar constant dat ze terug zullen bellen, maar hebben dat nog niet gedaan.De Haagse wil de verzekering inschakelen voor de gemaakte kosten, maar zonder gegevens van de eigenaar van de hond kan dat niet. 'De kosten lopen enorm op. Het ziekenhuis, de huisarts, verbandmiddelen enzovoort.' Kasandra kan ook nog niet werken. 'En dat terwijl ik nog in mijn proeftijd zit.'Een politiewoordvoerder zegt dat de dag na het incident contact opgenomen is met de vrouw, 'onder meer om te vragen hoe het met haar gaat'.De zaak ligt op dit moment bij de dierenpolitie. Die onderzoekt het incident en ook specifiek hoe het zit met de verzekering. 'Als ze daar uit zijn, dan nemen ze weer contact op.' De hond is eerst in beslag genomen, maar is inmiddels terug bij de eigenaar. Volgens de woordvoerder weet de eigenaar dat het dier aangelijnd moet zijn en een muilkorf moet dragen.'Dat is de omgekeerde wereld,' vindt Kasandra. 'De eigenaar loopt alweer rond met zijn hond, en ik krijg niet eens contact met de politie.'Kasandra is woedend: 'Dat een hond een tweede kans verdient, begrijp ik. Maar dat hij binnen een dag al terug is bij zijn baas? Dat deze baas alweer vrolijk zijn hond kan uitlaten? Dat ik nog niks heb vernomen en met alle ellende zit? Is dit hoe het werkt? Dit kan toch niet!'