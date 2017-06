Drie jaar cel voor steekpartij in familievete

DEN HAAG - Twee leden van een familie uit Honselersdijk zijn woensdag veroordeeld tot drie jaar cel voor het neersteken van een lid van een rivaliserende familie, ook uit Honselersdijk. De rechtbank in Den Haag noemt het 'schokkend' en 'ontoelaatbaar' dat de families met geweld hun vete uitvechten.

De rechtbank vindt bewezen dat Hamzah K. (23) en Boubker K. (21) op 2 september vorig jaar in recreatiegebied De Wollebrand bij Honselersdijk een mannelijk lid van de rivaliserende familie A. neerstaken. De man liep een klaplong op, maar bracht het er levend vanaf.Volgens de rechtbank had de verwonding echter kunnen leiden tot de dood van het slachtoffer. Ze veroordeelt Hamzah K. en Boubker H. daarom tot drie jaar cel vanwege een poging tot doodslag.Het OM had tegen de heren een celstraf van 2,5 jaar geëist , waarvan een half jaar voorwaardelijk. Tijdens de zitting ontkenden beide mannen dat ze het slachtoffer gestoken hadden, verder zeiden ze niet veel. De reden van de steekpartij werd ook niet duidelijk.Het slachtoffer zou het aangelegd hebben met een vrouwelijk lid van de familie K. Mogelijk had het incident ook te maken met drugshandel, zei de officier van justitie.De familie K. en de familie A. wonen allebei op de Nachtegaalstraat in Honselersdijk. De politie heeft haar handen vol aan de ruzies tussen de twee clans. Twee weken na het steekincident werden Hamzah K. en Boubker K. door een lid van de familie A. op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk van de weg gereden.