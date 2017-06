Jarenlange celstraffen voor inbraakgolf Krimpenerwaard; daders namen erfstukken bejaarden mee

KRIMPEN AAN DE LEK - De twee hoofdverdachten van de inbraakgolf in Krimpenerwaard begin 2016, zijn vanmiddag door de Haagse rechtbank veroordeeld. Viradj B. (28) uit Rotterdam moet vijf jaar de gevangenis in. Mitchell de B. (28) krijgt vier jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. In totaal pleegden de daders 35 inbraken, waaronder een tiental in bejaardenwoningen in Krimpen aan de Lek. Ook ging hun bende drie keer in één maand langs bij Kees Patat in Lekkerkerk.

Tegen beide mannen was vijfenhalf jaar cel geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Een mede-inbreker (36) uit Leiden krijgt een jaar cel. De medeplichtige ex-vriendin van hoofdverdachte Michell de B. krijgt 200 uur taakstraf. Een vijfde betrokkene (30) uit Rotterdam is veroordeeld tot 70 uur taakstraf voor het kopen van een aantal bij de inbraken ontvreemde spullen.De inbraken vonden vanaf januari tot en met maart vorig jaar plaats in Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel. In Krimpen aan de Lek pikten de daders op 16 februari vorig jaar een sleutel en een loper achter de receptie van bejaardentehuis De Dertienhoven. Daarmee gingen ze 's nachts een tiental bejaardenappartementen binnen waar sommige slapende bewoners wakker schrokken van de daders.Naast portemonnees, pasjes, sieraden, horloges en een tv namen de daders ook erfstukken en aandenkens mee. Met één van de bankpasjes werd duizend euro gepind. Bij andere bedrijven of instellingen werden ook laptops en beeldschermen buitgemaakt.Verder werd er in Krimpen aan de Lek ingebroken in de Ontmoetingskerk, Bloemisterij Bij Aafke en een slijterij. In Lekkerkerk sloegen de daders toe bij restaurant De Loet, voetbalvereniging Lekkerkerk, een Coop-supermarkt en drie keer bij cafetaria Kees Patat. In Ouderkerk aan den IJssel braken ze in bij Scoutingclub Ouderkerk.Volgens het OM zijn er door de daders waarschijnlijk nog meer inbraken gepleegd dan waarvoor de daders nu zijn vervolgd. Buit werd verkocht aan helers, wat ze niet konden gebruiken werd gedumpt, zoals in de Maas bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam.Beveiligingsbeelden waarop vaak de auto te zien was waarin Mitchell de B. rondreed, leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachten in maart vorig jaar. De hoofdverdachten deden grotendeels beroep op hun zwijgrecht. Maar hun medeverdachten, waaronder vrienden van Mitchell de B., legden belastende verklaringen over hen af. Dat leidde onder meer tot de scheiding van hoofdverdachte Mitchell de B. en de moeder van zijn kind.De rechtbank vond jarenlange celstraffen voor de hoofdverdachten op zijn plaats onder meer omdat 'zij niet hebben nagelaten juist de zwakkeren in de samenleving leed toe te brengen'. De tot vijf jaar cel veroordeelde Viradj D. (28) zou niet onder de indruk zijn van de reden voor zijn straf. 'Bejaarden kunnen mij niet zoveel schelen,' zou hij gezegd hebben tijdens het vooronderzoek.