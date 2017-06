ADO Den Haag voegt eerste profclub aan lijstje oefentegenstanders toe

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft MVV Maastricht aan het lijstje oefentegenstanders toegevoegd. Het is de eerste profclub waar de Haagse eredivisionist in voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen oefent.

De wedstrijd staat op dinsdag 18 juli in het eigen stadion gepland en begint om 19.30 uur. Binnenkort komt ADO Den Haag met meer informatie over de kaartverkoop.Voor aanwinst Nick Kuipers is het een weerzien met zijn oude club. De verdediger speelde de afgelopen zeven jaar bij de eerstedivisionist, maar draagt vanaf dit seizoen het groen-gele shirt van ADO. Hij kwam transfervrij over.LVV Lugdunum - ADO Den Haag (14.30 uur)SVV Scheveningen - ADO Den Haag (19.30 uur)RKSV Halsteren - ADO Den Haag (19.00 uur)Trainingskamp ZeelandSerooskerke - ADO Den Haag (19.30 uur)Bruse Boys - ADO Den Haag (19.30 uur)Zeeuws Elftal - ADO Den Haag (19.00 uur)ADO Den Haag - MVV Maastricht (19.30 uur)Omroep West is bij alle oefenwedstrijden aanwezig en maakt, indien de faciliteiten van de clubs het toelaten, van alle duels een samenvatting.