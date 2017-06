Den Haag gaat extra controleren op illegale vuilstort in Molenwijk

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat extra controleren op afval naast ondergrondse vuilcontainers (orac's) in de Molenwijk. De gemeente krijgt veel klachten uit deze buurt over illegaal gestort afval naast de orac's. Vaak gaat het om bedrijfsafval of bouw- en sloopafval.

Overtreders zullen hoge boetes krijgen, zo kondigt de gemeente aan. De controles worden uitgevoerd door handhavers in uniform én burgerkleding. Volgens de gemeente is dat een aanpak die in andere buurten goed werkt.Grofvuil kan gratis worden weggebracht naar een afvalbrengstation, of wordt na een afspraak op internet gratis opgehaald. Bouw- en sloopafval moet tegen betaling worden ingeleverd, bedrijfsafval kan alleen worden aangeboden aan een erkende vuilophaler.Ook bij Omroep West komen veel meldingen binnen over grofvuil naast de orac's . Daarvoor hebben we nog tot aanstaande vrijdag een afvalmeldpunt online. Meldingen komen niet alleen uit Laak, waar de Molenwijk in ligt, maar ook veel uit Moerwijk, Escamp, de Schilderswijk en Transvaal.Buiten Den Haag wordt er vooral geklaagd vanuit Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Leiden.