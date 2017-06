Gemeente Den Haag geeft cadeaus aan mantelzorgers

DEN HAAG - Mantelzorgers zijn belangrijk, dat wil de gemeente Den Haag duidelijk maken. Daarom is de campagne 'U vindt het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg' dinsdag van start gegaan. De campagne moet meer bekendheid geven aan de hulpmiddelen voor mantelzorgers. Voor de mantelzorgers zelf heeft de gemeente een kortingspas, een waardebon voor huishoudelijke hulp en nu ook gratis cadeaus.

Hagenaren die intensieve mantelzorg verlenen, mogen online een cadeau uitzoeken. Van een dagje weg tot een praktisch product. De gemeente wil daarmee een blijk van waardering geven aan haar 100.000 mantelzorgers. Daarnaast moet de website Den Haag Mantelzorg dienen als informatiepunt om de taken van mantelzorgers te vergemakkelijken. Ook moet de website het ondersteunings- en adviesaanbod voor Haagse zorgdragers overzichtelijk in kaart brengen.Wethouder Karsten Klein is blij met de campagne; 'Omdat mijn moeder vroeger zorgde voor mijn inwonende oma, heb ik van heel dichtbij kunnen zien hoe mooi, maar ook hoe zwaar mantelzorg kan zijn. Daarom vind ik het heel belangrijk dat de Haagse mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen als zij een keer een steuntje in de rug nodig hebben.'De campagne is opgezet na een onderzoek onder mantelzorgers. Waaruit is gebleken dat zij vooral behoefte hebben aan praktische ondersteuning, zodat ze zich kunnen richten op de zorg voor hun naaste. De extra waardering van de gemeente is letterlijk een cadeautje.