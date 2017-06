Verdachte in Goudse 'afwasmoord' veroordeeld tot acht jaar cel en tbs

Foto: Monica Overdijkink

GOUDA - De 49-jarige man die in 2015 zijn huisgenoot dood stak na een ruzie over de vaat, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De verdachte wordt doodslag en bedreiging ten laste gelegd.





De steekpartij vond plaats in een huis aan de Westhaven in het centrum van Gouda. Voordat het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht, werd een noodoperatie bij hem uitgevoerd. Maar dat was helaas tevergeefs.



De verdachte was eerder al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Zelf is hij van mening dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld, maar volgens het Openbaar Ministerie is daar geen sprake van. In hoger beroep eiste het OM daarom tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

