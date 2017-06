Fan op de koffie bij burgemeester Van der Tak: ‘Ik vond het echt geweldig’

NAALDWIJK - Eindelijk was het dan zover; Lia Hofman uit Naaldwijk mocht vandaag een kopje koffie drinken met vertrekkend burgemeester Sjaak van der Tak. En daarmee ging een lang gekoesterde wens is vervulling, want Lia is al jaren fan de burgemeester.

Lia deed begin juni een oproep voor de camera van Omroep West en de WOS dat ze graag op de koffie wilde bij Sjaak van der Tak. Gewoon, om hem een keer te spreken over 'het leven'. Maar dat moest wel snel gebeuren, want binnenkort vertrekt Van der Tak als burgemeester van het Westland. Hij wordt voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.Gespannen is Lia niet voor het gesprek. 'Ik zie het allemaal wel, het is gewoon hartstikke leuk.'Eenmaal op het gemeentehuis is het ijs ook snel gebroken, want Van der Tak staat bekend als een 'mensenmens.'De twee bespreken in een klein uur van alles met elkaar. Lia wil bijvoorbeeld weten hoe je het nou volhoudt om zo lang burgemeester te zijn. En Van der Tak is benieuwd wat voor iemand de nieuwe burgemeester zou moeten zijn in de ogen van Lia. 'Het moet in ieder geval een man zijn en hij moet tussen de mensen staan.'Na afloop van het gesprek heeft Lia nog een cadeautje voor de burgemeester. Tot zijn grote genoegen krijgt hij een kookschort met daarop de letters 'WL' in de Westlandse kleuren groen en wit. 'Het was geweldig', laat Lia na afloop van het gesprek weten. 'Ik ben echt een fan en nu weet hij dat ook.' Van der Tak: 'Ik ben er stil van.'