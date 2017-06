Brandbrief gymdocenten niet begrepen op HALO; 'Iedereen kan hier de koprol'

DEN HAAG - 'Zonder een koprol, geen tweede jaar', meldt opleidingsmanager Marianne Nannings van de HALO. Het klinkt als een geestige opmerking, maar Nannings is uiterst serieus. Ze reageert op de brief die twee gymdocenten uit Den Haag en Zoetermeer dinsdag publiceerden, waarin werd gesteld dat de kwaliteit van de huidige HALO-stagiairs zwaar onder de maat zou zijn.

Sommige HALO-studenten zouden nog geen koprol kunnen maken . 'Onzin!', roept Nannings. 'De beschuldigingen die in de brief worden gedaan gaan mij echt aan het hart. We proberen de beste kwaliteit te leveren, en we vestigen veel aandacht op techniek. Onze praktijkvakken turnen, sport en atletiek behelzen eenderde van het lesprogramma van het eerste jaar. De studenten hebben de ruimte om hun eigen sportieve vaardigheden te verbeteren.'Daar merkt Peter Hooft, LO-docent aan het Zandvliet in Den Haag, niks van: 'Stagiairs hebben meer uitleg van ons nodig hoe een bepaalde beweging moet worden uitgevoerd, dan dat ze het kunnen overbrengen op de leerlingen. 'Praatje, daadje'zeggen wij altijd, maar de meeste studenten kunnen nog geen salto voordoen', vertelt hij zichtbaar gefrustreerd.Volgens Hooft moet de oorzaak van de afgenomen kwaliteit worden gezocht in de versoepelde toelatingseisen. 'Studenten worden zomaar toegelaten. Kwantiteit wordt over kwaliteit gekozen.'Zo soepel zijn die toelatingseisen volgens de opleidingsmanager echter niet. Studenten worden vaak genoeg afgewezen. 'De HALO is een van de enige opleidingen die aanvullende eisen stellen bij het begin van de studie. Er is geen maximum aantal plekken, maar lang niet iedereen wordt zomaar toegelaten, zegt Nannings.'Opleidingsmanager Nannings kan in ieder geval rekenen op de steun van haar eigen HALO-studenten. Die vertellen een tegenovergesteld verhaal van de LO-docenten. 'Iedereen in mijn klas kan de koprol en de salto. Het is zelfs een voorwaarde om het eerste jaar af te ronden. Op deze studie wordt er veel aandacht besteed aan sporttechniek', laat student Gerrit de Stigter weten.'Het sportaanbod is breed, en wordt goed aangeboden. Op mijn stages hoefde ik nooit na te denken over hoe ik het aan de leerlingen moest overbrengen, want de handelingen wist ik prima uit te voeren', zegt vijfdejaars student Stefan.Gymleraar Hooft is voorlopig echter niet tevreden: 'Op het moment dat de kwaliteit van de HALO-opleiding niet verbetert, neem ik volgend schooljaar geen stagiaires meer. De kwaliteit van mijn lessen staat voorop', besluit hij.