Wassenaar zet deur open voor fusie met Voorschoten

WASSENAAR - Na Voorschoten wordt er nu ook in Wassenaar gesproken over een fusie. Na de zomer mogen de inwoners van Wassenaar meedenken over de bestuurlijke toekomst. 'Alle opties zijn nog open,' benadrukt burgemeester Charlie Aptroot: 'Van zelfstandigheid tot fusie.'

Vorige week kreeg Wassenaar van Voorschoten de vraag of zij een toekomstige fusie niet willen uitsluiten. De buurgemeente kijkt naar de toekomst en wil Wassenaar daarbij betrekken. Op de vraag van Voorschoten wil Aptroot geen antwoord geven. 'Ik ben blij dat dit ook een optie is', zegt hij. 'Dan hebben de inwoners echt wat te kiezen.'Net zoals in Voorschoten wil Wassenaar het gesprek aangaan met de inwoners. Volgens de burgemeester moet dit een open en brede discussie worden. Aptroot kan niet vaak genoeg benadrukken dat een fusie niet de enige optie is: 'Ook zelfstandigheid en samenwerking behoren tot de mogelijkheden.'De gesprekken over de bestuurlijke toekomst moeten na de zomer gaan plaatsvinden. Voor dit proces wordt een onafhankelijke begeleider aangesteld. Of het gesprek gevoerd gaat worden via bijeenkomsten of digitale enquêtes, wordt in september duidelijk. De definitieve besluitvorming wordt doorgeschoven naar de volgende raad.