Haagse politiek lijkt uitbreidingsplannen Madurodam te accepteren

DEN HAAG - Madurodam stevent af op groen licht voor de uitbreidingsplannen. Het Haagse attractiepark wil overdekte paviljoens bouwen zodat het ook bij slecht weer bezoekers trekt. De meeste politieke partijen accepteren dat hiervoor een deel van de Scheveningse Bosjes moet wijken. 'Madurodam hoort bij Den Haag zoals Artis bij 020', zei CDA'er Cees Pluimgraaff.

Woensdagmiddag sprak een raadscommissie van de Haagse gemeenteraad over de uitbreiding. Madurodam wil het hele jaar door aantrekkelijk zijn en zo de bezoekersaantallen op peil houden. Want als het park niet om de paar jaar met een nieuwe attractie komt, dan loopt het aantal bezoekers drastisch terug.Maar door de uitbreiding verdwijnt 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes. Dat is minder dan de 4,5 hectare die in de oorspronkelijke plannen van Madurodam stond. Na gesprekken met bewoners en natuurorganisaties is dit teruggeschroefd.Het kan de goedkeuring wegdragen van de meeste partijen. 'Het is een goede balans tussen ecologie en economie', vindt Cees Pluimgraaff van het CDA. 'We moeten trots zijn op Madurodam, want het is een toeristische trekpleister.' Ook de VVD is tevreden. 'Door de uitbreiding neemt de werkgelegenheid toe. Daar zijn we blij mee', zegt VVD-raadslid Iris Michels Spee.De Haagse Stadspartij ziet de 'ruimschootse' groencompensatie als overwinning. De bomen die verdwijnen, worden ergens anders in de stad herplant. Bovendien komt er extra groen op het park en daarbuiten. 'In de nieuwe plannen wordt nog 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes gebruikt', zegt HSP-raadslid Gerwin van Vulpen. 'Door onze kritische houding en die van bewoners en anderen zijn de uitbreidingsplannen teruggebracht.'Een aantal oppositiepartijen blijft fel tegenstander. GroenLinks, de Partij voor de Dieren, Groep de Mos en de SP vinden het onbegrijpelijk dat de natuur aangetast wordt voor economisch gewin. De SP vreest dat het niet bij deze uitbreiding blijft en GroenLinks vindt dat een uniek stuk duinbos opgeofferd wordt voor onzeker economisch gewin.Volgende week donderdag neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de uitbreidingsplannen van Madurodam.