Randy Wolters verruilt ADO Den Haag voor Dundee FC

DEN HAAG - ADO Den Haag-aanvaller Randy Wolters zet zijn loopbaan in Schotland voort. De 27-jarige vleugelspeler heeft woensdag een tweejarig contract ondertekend bij Dundee FC. Bij ADO had de Leidenaar ook een aanbieding op zak.

Wolters kwam in de winterstop over naar ADO Den Haag. Hij was onderdeel van een ruildeal tussen de Haagse club en Go Ahead Eagles. Ludcinio Marengo vertrok naar Deventer, Wolters kwam daarvoor in de plaats.Het is voor het eerst dat Wolters een buitenlands avontuur aangaat. In een eerder interview met Omroep West gaf hij al aan dat te ambieren. Recentelijk gaf de Leidenaar, die over een paar maanden voor het eerst vader wordt, aan dat hij verwachtte tot een akkoord te komen met ADO.In Nederland kwam Wolters uit voor FC Utrecht, FC Emmen, FC Den Bosch, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. In zijn jeugd speelde Wolters voor onder meer de Leidse voetbalclubs Lugdunum en UVS.