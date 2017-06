Arantxa Rus sneuvelt in kwalificaties Wimbledon

Arantxa Rus tijdens de Ricoh Open (foto: ANP)

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus is woensdag uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi van Wimbledon. De 26-jarige tennisster uit Monster verloor in de eerste ronde van de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 2-6 7-6 (9) 6-2.





Eerder op de dag verloren Quirine Lemoine en Lesley Kerkhove eveneens in de eerste ronde van de kwalificaties. Hiermee zijn alle Nederlandse deelnemers aan de kwalificaties in het enkelspel uitgeschakeld. De Wateringse Kiki Bertens en Robin Haase uit Den Haag zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.



Rus begon nog wel goed aan de partij tegen de drie jaar oudere Roemeense. Ze won twee keer de servicebeurt van haar opponente en pakte de eerste set met 6-2. In de tweede set moest een lange tiebreak de beslissing brengen. Die ging met 11-9 naar de Roemeense. Buzarnescu pakte in de derde set een break op 1-1 en won op 4-2 nog een servicegame van de Nederlandse. Op 5-2 serveerde ze de partij uit.

