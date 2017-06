KNVB luistert naar clubs: extra instroom beloftenteams uitgesteld

DEN HAAG - De KNVB stelt de extra instroom van beloftenteams in het amateurvoetbal voorlopig met twee seizoenen uit. Dat is bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de voetbalbond met clubs uit de tweede en derde divisie. Hiermee geeft de KNVB (voorlopig) gehoor aan de klachten die diverse topamateurclubs onlangs uitten.

'Na gesprekken met clubs uit het amateur- en betaald voetbal blijkt dat er onderling geen overeenstemming over deze zaak is', zegt de KNVB in een toelichting. Dat betekent dat de secties van beide afdelingen teruggaan naar de clubs om alsnog tot een oplossing te komen.De amateurclubs maakten in een gepeperde brief aan de KNVB duidelijk niet te spreken te zijn over de deelname van beloftenteams aan de amateurcompetities (tweede en derde divisie).Een veelgehoorde klacht is dat de clubs aantoonbaar inkomsten mislopen doordat de beloftenelftallen nauwelijks supporters meenemen naar uitwedstrijden. Ondanks de klachten van de clubs, besloot de KNVB dat met ingang van het seizoen 2018/2019 nog eens extra beloftenteams van bvo's toe te voegen aan de amateurcompetities. Amateurclubs kwamen in opstand.De KNVB gaat de situatie omtrent de beloften opnieuw bekijken. Een termijn voor een mogelijk compromis is niet gesteld.