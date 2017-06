Storing bij politie grotendeels voorbij: systemen beginnen weer te werken

DEN HAAG - De grote internetstoring waarmee de politie te kampen kreeg, is grotendeels voorbij. Apps van de politie die aan het internetsysteem zijn verbonden, worden weer opgestart en beginnen weer te werken.

Verscheidene systemen waren helemaal onbereikbaar , waaronder de mobiele app op de politiemobieltjes waarmee agenten bekeuringen uitschrijven en persoonsgegevens kunnen controleren. Een woordvoerder van de politie zei dat ook dit systeem woensdagavond weer in de lucht zal zijn.De problemen die dinsdag aan het eind van de dag begonnen hebben volgens de politie een interne technische oorzaak. 'Waarschijnlijk houdt het verband met met een update die niet goed is uitgepakt.'De storing betekende niet dat de politie haar werk niet kon doen. Bonnen werden bijvoorbeeld handmatig met pen en papier uitgeschreven.De storing kwam boven op de gevolgen van de wereldwijde cyberaanval waardoor de website politie.nl minder goed werkt. Hier gaat het om een voorzorgsmaatregel om de site te beschermen, waardoor niet alle functies werken. Hierdoor komen mails en bijvoorbeeld aangiften ook pas later aan. Ze blijven 'hangen' totdat de veiligheidsmaatregelen weer worden opgeheven.