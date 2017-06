Overval op snackbar Starhapjes Den Haag

DEN HAAG - Bij een overval op snackbar Starhapjes aan de Forellendaal in Den Haag is woensdagavond geld buitgemaakt. Dat meldt de politie.

Rond half tien kreeg de politie een melding binnen van de overval. Er wordt op dit moment uitgegaan van één dader, die nog voortvluchtig is en vermoedelijk in het bezit is van een vuurwapen.De politie is op zoek naar een man met een donkere huidskleur van ongeveer 25 jaar. Hij draagt een witte jas, een zwarte sjaal en heeft een gele tas bij zich.