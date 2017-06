West Wekker: overval op snackbar en beloningen voor Haagse mantelzorgers

DEN HAAG - Goedemorgen! Snackbar Starhapjes in Den Haag is woensdagavond overvallen. Door de dader werd geld buitgemaakt. Verder: de gemeente Den Haag vindt mantelzorgers belangrijk en dat willen ze duidelijk maken. Ze delen namelijk cadeaus uit. Dit en meer in de West Wekker.

Bij een overval op snackbar Starhapjes aan de Forellendaal in Den Haag is woensdagavond geld buitgemaakt. Dat meldt de politie. Rond half tien kreeg de politie een melding binnen van de overval. Er wordt op dit moment uitgegaan van één dader, die nog altijd voortvluchtig is en vermoedelijk in het bezit is van een vuurwapen.Mantelzorgers zijn belangrijk, dat wil de gemeente Den Haag duidelijk maken. Daarom is de campagne 'U vindt het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg' dinsdag van start gegaan. De campagne moet meer bekendheid geven aan de hulpmiddelen voor mantelzorgers. Voor de mantelzorgers zelf heeft de gemeente een kortingspas, een waardebon voor huishoudelijke hulp en nu ook gratis cadeaus.Een kleine tweehonderd Sassenheimers genoten woensdagavond van een Syrisch buffet gemaakt door de Syrische vluchteling Aiman Ghaban. Via het landelijke project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP), dat in Teylingen begin dit jaar is gestart, worden statushouders begeleid in hun weg naar de arbeidsmarkt.Eindelijk was het dan zover; Lia Hofman uit Naaldwijk mocht woensdag een kopje koffie drinken met vertrekkend burgemeester Sjaak van der Tak. En daarmee ging een lang gekoesterde wens is vervulling, want Lia is al jaren fan de burgemeester.De KNVB stelt de extra instroom van beloftenteams in het amateurvoetbal voorlopig met twee seizoenen uit. Dat is bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de voetbalbond met clubs uit de tweede en derde divisie. Hiermee geeft de KNVB (voorlopig) gehoor aan de klachten die diverse topamateurclubs onlangs uitten. Weer: We hebben helaas te maken met wat somber weer. Het is half tot zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen. Het wordt zo'n 22°.